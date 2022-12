«Die Kirchen haben einen unersetzbaren Wert»

Am Mittwochabend luden die Reformierte sowie die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Zell zu einer ökumenischen Abendveranstaltung in den Chiletreff Kollbrunn. Der «Zukunftsdialog Religion» mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) bildete gewissermassen den Auftakt zu möglichen weiteren ökumenischen Anlässen in Kollbrunn und signalisierte die Umbruchstimmung in den beiden grössten Religionsgemeinschaften der Schweiz.