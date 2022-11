Tina Turner beschert Stäfa tiefere Steuern

Stäfa nahm in diesem Jahr 21 Millionen Franken durch Grundstückgewinnsteuern ein. Woher der plötzliche Geldsegen kommt, darf die Gemeinde nicht sagen. Aber muss kein Houdini sein, um den Namen Tina Turner aus dem Zylinder zu zaubern. Denn die kaufte mit ihrem Ehemann im letzten Jahr das Landgut Steinfels direkt am See.