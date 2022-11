Drei Meinungen, zwei Tage, eine grosse Liebe

Talina Steinmetz, die Fremdgeherin: «Für den Uster Märt verlasse ich sogar Winterthur».

Winti und ich, das ist die ganz grosse Liebe. Die verwinkelten Gassen und ihre Cafés, die autofreie Altstadt mit ihren unzähligen Shops, der Goldenberg und alle Wälder rund um die kleine Grossstadt - ich könnte noch so viel mehr aufzählen, was ich an «meinem» Winterthur so liebe.