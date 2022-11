Nach dem Sieg ist vor dem Uster Märt - jetzt wird die Winterjacke angezogen

12.15 Uhr: Jetzt wird endlich gejubelt

«Wir freuen uns. Die Schweiz liegt gegen Kamerun in Führung.»

Kommentator Sascha Ruefer fasst zusammen, was gerade im Public-Viewing in der Zeughausbar dominiert: Freude. Freude über das 1:0 im ersten Spiel der Schweizer Nati an der WM in Katar, Freude über einen erfolgreichen Start in die zweite Halbzeit.

Als Reaktion auf den Treffer bleibt keiner der Zuschauenden in Uster auf den Bänken sitzen. Kinder springen an ihren Eltern hoch, andere prosten sich zu. Je länger, desto mehr nimmt die Stimmung Fahrt auf. (tas)