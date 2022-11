Das war der Donnerstag am Uster Märt

18.32 Uhr: Die Party beginnt

Es ist dunkel. Jetzt zieht der Uster Märt die Nachtschwärmer an. Auch die Redaktion wird sich jetzt in den Märtbalken verschieben und dort den Abend feuchtfröhlich ausklingen lassen.

16.43 Uhr: Grosse Freude bei Standbetreibern und Besuchern

Der erste Uster Märt seit zwei Jahren lockt Gross und Klein in Scharen an. Schien das Wetter am Morgen noch wenig verlockend, zeigte sich die Sonne den ganzen Nachmittag von ihrer schönsten Seite.

Senioren schlendern Hand in Hand zwischen den Ständen umher. Kinder rennen von Bahn zu Bahn und betteln ihre Eltern um «nur noch eine Runde» an. Die Erwachsenen verpflegen sich an den Getränkeständen; in engeren Gassen stauen sich die Menschenmassen, das Durchkommen ist erschwert.

Im Märt-Balken – dem Party-Ort am Uster Märt – herrscht momentan noch gähnende Leere. Einzig Andrea aus Uster und seine Kollegen sind dort anzutreffen. Dass endlich wieder Uster Märt ist, freut die Gruppe. «Für uns als heimische Ustermer ist der Uster Märt etwas vom Geilsten.» (tas)