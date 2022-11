«Es war noch nie so schlimm wie jetzt»

Vor rund sieben Wochen alarmierte die Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Winterthur, Traudel Saurenmann, die Öffentlichkeit: Die Kinder-Notfallstationen seien bereits derart am Anschlag, dass im Winter ein Versorgungsengpass drohe.



Jetzt ist der Notstand da. Die Kinderklinik am Kantonsspital Winterthur (KSW) ist – wie andere Kinderspitäler auch – komplett überlastet. «Wir haben sehr viele kleine Patienten und oft keine freien Betten mehr für sie», sagt die Chefärztin.