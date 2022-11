«Zu Fuss zur Schule» bewegt Kinder

Während der zwei Aktionswochen «walk to school» gingen mehr als 9'500 Kinder in ihrer Region gemeinsam zu Fuss zur Schule. Jeder Schulweg zählte, für Begleitaktionen gab es Zusatzpunkte, wie es in der Medienmitteilung des VCS steht.

Gewinnerklasse aus Rüti

Nun steht die stolze Gewinnerklasse fest: Eine 5. Klasse in Rüti der Schule Ferrach. Belohnt wurde die Klasse mit Reka-Schecks, die sie nun für eine Schulreise einlösen darf.

Weg von den Elterntaxis



«Der Schulweg zu Fuss ist für Kinder ein wichtiger Lern- und Erlebnisort», fasst VCS-Projektmitarbeiterin Nadja Mühlemann zusammen. Mit «walk to school» setzt der VCS zudem ein Zeichen gegen «Elterntaxis» und regt Lehrkräfte, Kinder und ihre Eltern an, sich mit dem Thema Verkehr und Schulwegsicherheit zu befassen.