Oberländer Tiktokerin sahnt Preis ab

Auf Instagram, Tiktok, Youtube und Co. haben Influencerinnen und Influencer enorm grosse Reichweiten. Mit ihren diversen Inhalten begeistern sie eingeschworene Fangemeinden weit über die Landesgrenzen hinaus.



Nun wurden die besten Creators der Nation im Zürcher Kaufleuten im Rahmen der dritten Swiss Influencer Award Night ausgezeichnet. Unter ihnen auch Nathalie Sulser. Sie räumte den Preis in der Kategorie Lifestyle ab.



Ihr gleich tat es der Wermatswiler David Geisser. Der Koch gewann den Award, wenig überraschend, in der Kategorie Food. Für Geisser schon fast Routine, wurde er doch bereits zum «Influencer of the Year 2020» ausgezeichnet.

Die Sieger