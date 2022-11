Er fötzelt freiwillig den Müll von anderen

«Ein Autofahrer hatte einmal einfach eine volle Windel in der Wiese vor meinem Haus entsorgt», schimpft Silvio Zaniolo, während der er mit gelber Leuchtweste und Greifzange auf seiner Quartierstrasse in Turbenthal patrouilliert.



In seiner Stimme ist viel Mitleid zu hören. «Es zerreisst mir das Herz, wenn ich an all die Tiere denke, die den Abfall fressen müssen.»