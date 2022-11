Sie erklärt Ustermer Kanti-Schülern die 24. Dimension

Ihre Faszination für Mathematik ist in jedem ihrer Worte spürbar. Auch Personen, die mit der Thematik nichts anfangen können, hängen ihr gebannt an den Lippen: Maryna Viazovska, Ukrainerin und frischgebackene Fields-Medaillenträgerin. Sie hielt am Dienstag in der Aula der Kantonsschule Uster einen Vortrag über ihre Arbeit in der Mathematik.