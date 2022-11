Möglicherweise Wolf im Zürcher Weinland gesichtet

In seinem SMS-Warndienst für Tierhalterinnen und Tierhalter riet er am Mittwoch, Nutztiere in den kommenden Tagen während der Nacht in den Stall zu stellen oder auf andere Art zu schützen.



Es wäre nicht der erste Wolf auf Zürcher Boden. Im März diesen Jahres hatte ein junger Wolfsrüde mit der Nummer M205 in Bonstetten 25 Schafe gerissen. Danach zog das Tier weiter Richtung Innerschweiz und wurde bei Immensee SZ vom Zug überfahren.



Ebenfalls ein kurzes Leben hatte der Wolf, der 2014 in Schlieren von einem Zug überfahren wurde. Der junge Wolfsrüde mit der Nummer M43 aus dem Bündner Calanda-Rudel steht heute ausgestopft im Zoologischen Museum.