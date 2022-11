Zürich schafft das reine Kindergarten-Studium endgültg ab

Wenn es um den Kindergarten geht, wird es im Zürcher Kantonsparlament meist emotional. So auch am Montagmorgen, als über eine Gesetzesänderung debattiert wurde, die den Kindergärtnerinnen-Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule abschaffen will.



Dieser Lehrgang ist eine Besonderheit, auf die insbesondere die Konservativen im Kanton Zürich stolz sind. Denn sie haben es mehrfach geschafft, den Kindergarten so zu erhalten, wie es ihn schon seit Jahrzehnten gibt.