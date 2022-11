Monika Schmid spricht über das «Komponieren» der Gottesdienste

Ihr nächstes Projekt, so die ehemalige Leiterin der Pfarrei St. Martin in Illnau-Effretikon, soll eine Fahrradtour entlang des Rheins werden, von Basel bis nach Amsterdam. Dieser Herausforderung will sich Monika Schmid als Nächstes stellen, wie sie in der SRF-Sendung «Persönlich», die am Sonntag aus dem Stadthaussaal ausgestrahlt wurde, darlegte.