Zürcher Silvester-Feuerwerk kehrt zurück

Nach der corona-bedingten, zweijährigen Zwangspause findet in diesem Jahr wieder ein Silvesterfeuerwerk am Zürcher Seebecken statt. Auch die Marktstände werden wieder aufgestellt.



Wie der Verein Silvesterzauber mitteilte, wird wegen der Energiekrise dafür auf die beleuchteten Gebäude in der Innenstadt verzichtet.