Kanton Zürich modernisiert Untersuchungshaft

Weitere Änderungen sind ein Ausbau der Videotelefonie und des schulischen Unterrichts. Von den Änderungen versprechen sich die Verantwortlichen eine verbesserte Wiedereingliederung der Inhaftierten.

Das Gefängnis Pfäffikon wurde in den letzten vier Jahren komplett reorganisiert. Zuvor war es unter anderem in die Schlagzeilen geraten, weil Brian, früher bekannt als «Carlos», die Strukturen an die Grenzen gebracht hatte.