Uster ruft die Klimatage aus und niemand geht hin

Später Nachmittag in der Baumschule Kunz in Winikon. Der Gärtnermeister Kunz Senior himself begrüsst die kleine Runde. Eine Teilnehmerin fragt, um was es hier genau gehe, sie habe einfach eine Chat-Nachricht bekommen. Sie weiss aber nicht, ob dies jetzt ein Workshop oder eine Führung ist.

Ein älterer Herr sagt, er hat die Ausschreibung schon im September in einer Wirtschaftsbeilage gesehen und sich den Termin vorgemerkt.