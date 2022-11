Kunstfabrik Wetzikon erhält Anerkennungbeitrag vom Kanton

Die Förderung der kulturellen Teilhabe ist einer der Schwerpunkte, die der Kanton bei der Ausrichtung seiner Kulturpolitik festgelegt hat. Dieses Jahr werden drei Vereine mit den Anerkennungsbeiträgen von je 10'000 Franken ausgezeichnet, wie die Direktion der Justiz und des Innern in einer Mitteilung schreibt.

Mit ihrem Engagement verfolgen diese laut der Mitteilung das Ziel, ganz unterschiedlichen Gruppen den Zugang zum kulturellen Leben zu ermöglichen, sie am künstlerischen Prozess teilhaben zu lassen und zu befähigen, selbst kreativ tätig zu sein.

Einen Anerkennungsbeitrag erhält die Kunstfabrik Wetzikon. Diese bietet seit 2017 eine Kunstausbildung für junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung an. In den Räumlichkeiten der Kunstschule Wetzikon wird die Ausbildung von professionellen Kunstschaffenden und Handwerkenden mit heilpädagogischem Hintergrund geleitet.

Botschaft in die Region und Kunstwelt

Dabei ist es laut der Mitteilung erklärtes Ziel der Kunstfabrik, die Stärken, Kreativität und Talente der Mitarbeitenden zu fördern. Durch den Verkauf von Arbeiten werden das Selbstbewusstsein und die Selbständigkeit der Kunstschaffenden gefördert. Neben Ausstellungen in Wetzikon und in Uster finden in Zusammenarbeit mit Insieme auch Workshops für Senioren statt, die von Ehemaligen der Kunstfabrik geleitet werden.

Die Kunstfabrik sei als Non-Profit-Organisation in der Schweiz einzigartig und habe eine Vorreiterrolle im Bereich Inklusion und Kunstproduktion, schreibt die Direktion weiter. Sie lebe kulturelle Teilhabe und strahlt eine starke Botschaft in die Region und in die Kunstwelt aus. (bes)