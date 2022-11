Plüschtiere, Pommes und Zuckerwatte

Am Montag hat der alljährliche Herbstmarkt in Turbenthal stattgefunden – und zog zahlreiche Besucher aus der Region an. Die Markttreibenden aus der ganzen Schweiz boten an ihren Ständen vom Plüsch-Lama bis zum Arbeitsstiefel alles an.

Besonders beliebt war gegen Mittag aber der Stand der Dorfmetzgerei Brunner. Dort bildete sich eine lange Schlange. Die Leute warteten geduldig auf ihre Wurst oder eine Portion Pommes frites.

Nicht fehlen am Markt durften auch die Attraktionen für die jüngeren Gäste. Diese konnten sich am Trampolin oder auf dem Karussell vergnügen. Als Stärkung gab es danach eine Zuckerwatte. (bes)