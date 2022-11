«Ihr seid alle Sieger, weil ihr mitgemacht habt!»

Das Schulhaus Eichhalde hatte sich am Samstag zum Festgelände herausgeputzt. Alles war für den 23. Herbstlauf Wila hergerichtet. Die Stimmung war mindestens so heiter wie das Wetter: Entlang der Strecken feuerten Angehörige und Zuschauer die Sportlerinnen und Sportler an. Die Festbänke waren wie auf einem Dorffest gefüllt mit fröhlich plaudernden Menschen.