Früher war mehr Halloween

Laut einem Tweet der Stadtpolizei Uster verlief der Abend in der Stadt verhältnismässig ruhig. Man sei zwar mit einem verstärkten Aufgebot unterwegs gewesen – allerdings habe es nur einen Einsatz gegeben.



Grössere Vorkommnisse seien auf Kantonsgebiet am Halloweenabend nicht verzeichnet worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich am Dienstag. Es habe auch keine Meldungen über Horror-Clowns gegeben, die Leute erschreckt hätten.



Insgesamt verzeichnete die Kantonspolizei rund 50 Einsätze. Neben Eierwürfen wurden der Polizei auch abgebrochene Seitenspiegel bei Autos gemeldet.