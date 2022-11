Experten warnen dennoch vor Winterwelle und knappem Personal

Die Herbst-Welle scheint gebrochen. Mit rund 24'000 neuen Corona-Fällen innerhalb von sieben Tagen sind die Neuansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent gesunken.



Auch betreffend Spitaleintritte und Todesfälle meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sinkende Zahlen. Demnach kam es in den letzten sieben Tagen zu 18 Covid-19-bedingten Todesfällen und 369 Spitaleintritten.



Vor einer Woche hatte das BAG noch Meldungen über 30'305 bestätigte Neuinfektionen, 463 Spitaleintritte und 24 Todesfälle erhalten.

Engpässe beim Personal

Angesichts der sinkenden Zahlen stehen Massnahmen zur Eindämmung des Virus derzeit nicht zur Debatte, wie Tobias Bär, Sprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK).



Für Entwarnung sei es aber vor allem mit Blick auf die Personalsituation in den Gesundheitseinrichtungen zu früh, sagte Bär weiter. «Die Situation in den Spitälern, Pflegeheimen oder in der Spitex ist verbreitet angespannt.» Dies sei aber nicht primär wegen der Zahl von Covid-19-Patientinnen und -Patienten der Fall, sondern in erster Linie aufgrund von Engpässen beim Personal.

Im Winter wird es nochmals kritisch

Auch Gesundheitsorganisationen sehen angesichts von drohender Winterwelle und Personalknappheit den Zeitpunkt für eine Entwarnung noch nicht gekommen, im Gegenteil.

Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) rechnet in diesem Winter mit einer «kritischen Belastung der Gesundheitsversorgung», wie sie mitteilte. «Es werden daher dringend kurzfristige Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Behandlungsteams benötigt.»

Einig sind sich BAG, GDK und Gesundheitsorganisationen, dass die Impfung nach wie vor den besten Schutz vor der Überlastung des Gesundheitssystems bietet. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat das BAG auf seiner Website nochmals bekräftigt, dass eine Impfung zwar gegen schwere Verläufe schütze, nicht aber das Risiko einer Infektion mit einer Omikron-Variante verkleinere.