Baumer Schüler mischen Futter, flicken Velos und sortieren Akten

Am Freitagmorgen ging es für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschule in Bauma nicht ins Klassenzimmer, sondern an die Arbeit. Am fünften Berufswahl-OL durften sie am Morgen in jeweils zwei Betrieben schnuppern.

«Die Schüler haben im Vorfeld Wunschberufe angeben können», sagt Schulleiter Reto Pernisch. «Leider konnten wir nicht für jeden einen passenden Gewerbebetrieb in der Region finden.» So wurden gewisse Schülerinnen und Schüler auch zugeteilt.