An diesen Orten können Sie die WM-Spiele der Nati schauen

Am 20. November beginnt die Fussballweltmeisterschaft. Vier Tage später feuert die ganze Schweiz ihre Nationalmannschaft bei ihrem ersten Spiel in Katar an. Anpfiff ist am 24. November um 11 Uhr.

Wer die WM-Spiele nicht alleine im Büro oder Wohnzimmer mitverfolgen möchte, kann sich an folgenden Public Viewings zu anderen Fans dazugesellen.

«Generali WM Lounge» in Uster