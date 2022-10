Neustart fürs Dübifäscht ist erst 2024

Wohl zum letzten Mal im katholischen Pfarreizentrum Leepünt, begrüsste Stadtpräsident André Ingold (SVP) am Montagabend die Dübendorfer Vereine zur jährlichen Vereinssitzung. Im nächsten Jahr werden wir uns vermutlich in der Oberen Mühle treffen, liess er durchblicken. Damit spielte er auf den bevorstehenden Abschluss der Bauarbeiten des geschichtsträchtigen Mehrzweckgebäudes Speicher an.