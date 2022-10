Diese drei Bauten haben gewonnen

Ersteller: Speich Immobilien AG, Zollikon

Architekten: Käferstein & Meister Architekten

Das Gebäude schliesst zusammen mit den Nachbargebäuden den belebten Bahnhofsplatz Uster ab. Ein denkmalgeschütztes Bankgebäude und ein modernes Geschäftshaus bilden die unmittelbare Nachbarschaft. Im Erdgeschoss befinden sich mehrere Restaurants.

Darauf folgen zwei Geschosse mit Dienstleistungen, während im dritten Obergeschoss Wohnungen zu finden sind. Das steile Satteldach wird geprägt durch schmale, hohe Dachgauben. Zwischen zwei Techniktürmen, die wie Kamine aus den Giebelfeldern ragen, wird eine schmale Dachzinne aufgespannt. Die Erschliessung erfolgt über die rückwärtige Hofseite. Eine hohe Eingangshalle führt durch einen Bogen über das zentrale Treppenhaus bis zur Zinne.

Klassische Elemente wie der ausgeprägte Sockel und symmetrische Fassade, die in Anlehnung an das denkmalgeschützte Nachbargebäude übernommen wurden, würden «spielerisch, teilweise ironisch neu interpretiert und in Farbe, Form und Materialisierung variiert», heisst es in der Würdigung.

