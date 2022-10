Wenn im Goldingertal die Kettensägen dröhnen

Die starken Holzfäller schlagen sich vor Anstrengung schwitzend mit ihren Äxten durch die dicken Holzstämme, während nebenan ein Künstler mit einer Motorsäge aus einem einfachen Stück Holz eine atemberaubend filigrane Skulptur entstehen lässt.

Was sich so gegensätzlich anhört, hat einen gemeinsamen Nenner: am Holzsymposium im Atzmännig drehte sich am Sonntag alles ums Thema Holz.