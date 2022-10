Kaputtes bei Kaffee und Kuchen reparieren

Im Rahmen der Klimatage in Uster, die vom 24. Oktober bis 19. November zum ersten Mal stattfinden, steht der nachhaltige Lebensstil im Mittelpunkt.



Die Stadt Uster veranstaltet zum Beispiel am 28. Oktober gemeinsam mit Energie Uster einen öffentlichen Informationsanlass zur aktuellen Strom- und Gassituation und zum Thema Energiesparen.



Um 19 Uhr stellt Ustermer Stadträtin Karin Fehr im Stadthofsaal die aktuell geltenden Massnahmen vor. Zudem informieren Experten von «Energie Uster» zur heutigen Situation und möglichen Optimierungen der Energieeffizienz in Gebäuden.



Die Stadt und Energie Uster geben den Anwesenden Tipps und Tricks für die eigenen vier Wände mit und stehen für Fragen zur Verfügung.

Aus Alt mach Neu

Passend dazu findet am Samstag, dem 29. Oktober, das alljährliche Repair Café auf dem Zeughausareal statt. Während Kaffee und Kuchen können Besucher von 10 bis 15 Uhr ihre defekten Gegenstände von Zuhause mitbringen und vor Ort kostenlos reparieren.



Ob Textilien, Spielzeuge, Elektrogeräte oder Möbel: Rund 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bieten wo nötig Hand, sodass möglichst viele kaputte Gegenstände repariert werden können.



Die Stadt Uster organisiert das Café zusammen mit «Transition Uster» und der Dorf-Werkstatt Gryfikon. Gemeinsam wollen sie gegen Ressourcenverschleiss und wachsende Abfallberge kämpfen.