Fürs Abfischen mussten sogar die Bürolisten ausrücken

Der heisse und trockene Sommer 2022 setzte der Zürcher Wasserwelt «massiv zu». Das schreibt die Zürcher Fischerei- und Jagdverwaltung (FJV) in ihrem neusten Bulletin. Ab Mitte Juli seien fast täglich notfallmässige Abfischungen nötig gewesen, teilweise an mehreren Gewässern gleichzeitig. So seien im Einzugsgebiet der Töss fast sämtliche Bäche ausgetrocknet.