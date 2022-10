Er lebte für die Chilbi

Am 7. Oktober ist der Ustermer Imerio Meo Gottardi, im 78. Altersjahr an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Am letzten Donnerstag fand die Abdankungsfeier in der reformierten Kirche Uster statt.

Meo, wie der Schausteller von der Familie, Freunden und guten Bekannten genannt wurde, war allem im Zürcher Oberland weit herum bekannt. Der gebürtige Tessiner war ein Mensch mit Ecken und Kanten.