Schweizerinnen und Schweizer sparen sich derzeit arm

Die Schweizerische Nationalbank hat im September den Leitzins auf 0,5 Prozent erhöht und damit die Ära der Negativzinsen beendet. Doch Sparerinnen und Sparer haben nichts davon. Denn entscheidend ist der Realzins, also der Ertrag nach Abzug der Inflation. Und der Realzins lag seit über 40 Jahren nie mehr so tief im Minus wie in diesem Jahr.