Ustermer «Tomate» blüht vor dem Abriss nochmals auf

Der Pizzaoffen im Restaurant Tomate an der Winterthurerstrasse in Uster wurde diesen Sommer abgestellt. Die Pächter konnten sich mit den Besitzern der Abbruchliegenschaft nicht über die nötigen Investitionen für eine Fortsetzung des Betriebs einigen.

Seit einigen Tagen arbeitet wieder ein Pizzaiolo im Lokal beim Zeughaus. In edlen Grautönen aussen aufgepimpt wird es als «Schlüssel Bar» am Samstag in geschlossener Gesellschaft eröffnet.