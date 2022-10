Ihm fällt die Abgabe des Rütner «Löwen» schwer

Wer übernimmt den Löwen? Mit dieser Frage muss sich der Gemeinderat in Rüti jetzt auseinandersetzten. Der Dominikaner Ezequiel Medrano kündigt nach rund drei Jahren seinen Pachtvertrag per Ende März. Der 36-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe im Golfclubrestaurant in Hittnau. Für ihn und seine Partnerin Désirée Steiner ist es allerdings ein Abschied unter Tränen.