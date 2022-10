Der Sommerflieder, eine trügerische Schönheit

Das bunte Treiben und Geflatter auf einem blühenden Sommerflieder scheint eine bare Freude. Admirale, Tagpfauenaugen, Kleine Füchse und andere Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte. Doch die Idylle trügt: Das hübsche Ziergewächs ist ein invasiver Neophyt, der den Schmetterlingen mehr schadet als nützt.

Ende des 19. Jahrhunderts brachten Europäer den Sommerflieder als Zierstrauch aus Südwestchina und Tibet mit nach Hause. Der Schmetterlingsstrauch wurde schnell zu einem äusserst beliebten Zierstrauch. Er wurde (und wird) in vielen Gärten angepflanzt; früher setzte man ihn manchmal sogar in Naturhecken.

Es braucht lediglich etwas offenen Boden, damit die Samen keimen können.

Viele Pflanzungen wären wohl gar nicht nötig gewesen, denn der Sommerflieder verbreitet sich effizient: Er ist anspruchslos, was die Nährstoff- und Bodenverhältnisse betrifft, und gegenüber Trockenheit ist er tolerant.

So vermag er an allen möglichen Standorten zu wachsen – an Strassenrändern und kiesigen Flussufern, im Blockwurf von Uferverbauungen, auf Industriebrachen oder in Felswänden.