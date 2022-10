Alt und Jung trumpfen in Fehraltorf gemeinsam

Das Generationen-Jass-Turnier im Heiget-Huus ist in Fehraltorf zum festen Treffpunkt geworden. Am Samstag, 5. November ist er wieder so weit.

Zwischen 14 und 17 Uhr messen sich altersgemischte Jass-Teams im Partnerschieber gegeneinander. Der Altersunterschied im Generationen-Team, das alle Turnierrunden gemeinsam bestreitet, muss mindestens 15 Jahre betragen.

«Dies gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, immer mit einer Bezugsperson zu spielen, die sie kennen. So ist das Generationen-Jassturnier ein ideales Angebot für Grosseltern und ihre Enkel, Eltern und ihre Kinder, Göttis und ihre Göttikinder und andere Generationen-Teams», schreibt Migros Kulturprozent als Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines Erinnerungsgeschenk. Anmeldeschluss ist der 1. November. (gig)

Informationen und Anmeldung hier.