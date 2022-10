Oberländer Band macht Country-Songs aus Pop-Balladen

Zurzeit sind dies neben den klassischen Country-Songs eben auch Pop-Balladen wie «I Want It That Way» von den Backstreet Boys. «Es sind Songs, die wir gehört haben, als wir jung waren», erklärt Lienert, «dass wir diese neu interpretieren können, ist extrem cool.»

Gitarrist Felix Burkhalter sieht eine Parallele zur deutschen Band The Baseballs, die sich zum Markenzeichen gemacht hat, bekannte Songs als Rock’n’Roll-Versionen einzuspielen – und dies sehr erfolgreich. Er wagt denn auch, etwas zu träumen: «Das möchten wir mit Country auch schaffen.»