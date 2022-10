Spinatknödel an einfacher Rahmsauce

Zutaten für die Knödel

800 g Blattspinat

60 g geriebener Parmesan

60 g Ricotta

300 g Brot vom Vortag

100 ml Milch

4 Esslöffel Butter

3 Eier

1 gehackte Zwiebel

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Zubereitung Knödel

Den Spinat kochen, etwas abkühlen lassen und fein hacken oder pürieren. Zwiebel und Knoblauch hacken und in wenig Butter glasig dünsten, beiseite stellen. Das Brot vom Vortag klein würfeln und in eine grosse Schüssel geben, die Milch dazugeben und mischen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen. Die Eier, den Spinat, die gedünstete Zwiebel und den Knoblauch, den Käse, Ricotta und das Mehl dazugeben. Alles mit den Händen durchkneten und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Das Gemisch muss noch fest sein, ansonsten mehr Brot dazugeben. Den Teig danach für ca. 30 Minuten ruhen lassen. Runde Knödel formen. Diese anschliessend im Salzwasser etwa 15 Minuten – je nach Dicke der Knödel – auf mittlerer Flamme kochen. Vorsicht: Das Wasser soll dabei bloss sieden, nicht kochen. Die Knödel abgiessen und auf eine Platte legen, zusammen mit der Sauce anrichten.

Zutaten für die Rahmsauce

2 EL Butter

1½ EL Mehl

1 dl Weisswein

2 dl Gemüsebouillon

Salz und Pfeffer

Grundrezept Rahmsauce

Die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl hinzugeben und andünsten. Die Hitze reduzieren, damit das Mehl nicht anbrennt. Mit dem Weisswein ablöschen, gut umrühren. Unter Rühren aufkochen. Gemüsebouillon dazugiessen, aufkochen lassen und kurz köcheln lassen. Dabei immer gut rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp:



Das Grundrezept Rahmsauce kann nach Belieben erweitert und mit weiteren Zutaten angereichert werden. Beispielsweise können Sie separat gemischte Pilze in Butter anbraten und am Schluss der Sauce beigeben – oder probieren Sie dazu einfach unser Rezept «Pfifferlinge an cremiger Sauce» aus.



Alternativ können Sie der fertigen Grundsauce auch gehackte Kräuter, gedämpfter Blumenkohl, Broccoli oder Zucchini beigeben.