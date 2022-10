Wie viele Kormorane verträgt es noch am Greifensee?

Vor Maur dümpelt ein Fischerboot, und aus dem spiegelglatten Wasser steigen Nebelfetzen in den Herbstmorgen. Regungslos hocken am Ufer Dutzende Kormorane auf kahlen Bäumen und schauen auf den See hinaus. Die schaurig-schöne Szenerie könnte von Hitchcock sein.

Als sich Greifensee-Ranger Niklas Göth mit seinen zwei Begleitern von ausserhalb der Schutzzone nähert, beginnen die Vögel mit einem Murren, das in ein Schimpfen übergeht, je näher die drei kommen. «Jetzt bellen sie wieder», sagt Göth.