Das Rock the Ring ist pleite – die Hintergründe

Es waren grosse Namen, die den Autobahnkreisel Betzholz in Hinwil in den letzten Jahren zum Beben brachten: Bryan Adams und Bonnie Tyler, aber auch Iggy Pop und Mando Diao waren schon zu Gast am Festival Rock the Ring.

Das Rock the Ring war das grösste Festival im Zürcher Oberland. Seit 2014 fand dieses jährlich statt und lockte im Schnitt um die 25'000 Besuchende an. 2020 und 2021 fiel das Festival wegen der Pandemie aus.