Hotel-Reklame zeigt Mitleid mit Roger Federer

Wer von Rappi in Richtung Rüti fährt, hat das Plakat wohl schon gesehen. Der Standort ist beliebt für Werbung, denn der Verkehr kommt hier bloss zähflüssig voran. Ähnlich nervenaufreibend muss sich der Hausbau von Roger Federer in Kempraten anfühlen.



Dieser dauert wegen Einsprachen im Uferbereich seit bald drei Jahren an. Eigentlich hätten die Federers Ende 2021 in den Neubau einziehen sollen.



Aus dieser Ausgangslage schlagen nun ein paar Kreativköpfe Kapital: «Lieber Roger! Bis dein Haus hier fertig ist, kannst du dich bei uns zurückziehen.» So wirbt das Hotel Laval in Brigels mit dem eingangs erwähnten Plakat.

Perfektes Timing

Bislang zahlt sich das gemäss Hoteldirektor Reto Engler aus: «Einige loben via soziale Medien die Idee, andere buchen sogar direkt ein Zimmer.» Kritisches Feedback habe es noch gar keines gegeben. Dies, obschon Engler ganz bewusst etwas Freches machen wollte. Langweilige Werbungen gibt es schliesslich genug.