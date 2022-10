«Ich betreibe eine ‹Kita› für Kühe»

Die Kühe stehen angebunden in Reih und Glied, wirken entspannt – manche neugierig, andere eher unbeteiligt. Sie werden von allen Seiten begutachtet. Da fällt ein anerkennendes Wort, dort eine verstohlene Kritik. Wir sind an der Viehschau beim Schützenhaus in Maur. Ein Anlass, der an Tradition und Folklore denken lässt. Sind Viehschauen noch zeitgemäss?