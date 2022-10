Die Walder sorgen sich um ihren Bachtelweiher

Es ist ein nebliger Morgen am Bachtelweiher. Der WalderSchriftsteller Nicolas Lindt und die Bauingenieurin Silvia Schoch Keller stehen ratlos am trüben Tümpel. Er ist alles, was vom schönen Weiher übrig geblieben ist. Schon vor zwei Jahren haben Lindt und Schoch Keller mit anderen Oberländern die IG Bachtelweiher gegründet.