Die Highlights am Grüninger Landvogteimarkt

Der Landvogteimarkt in Grüningen am kommenden Wochenende gibt Einblick in das traditionelle Schaffen von Handwerkern. So zeigt zum Beispiel ein Geigenbauer, wie er Bögen behaart und bei einem Hufschmied darf man selber Eisen ins Feuer legen. Natürlich können am Markt auch Köstlichkeiten wie Schokoladenmandeln und afghanische Teigtaschen genascht werden.