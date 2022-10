Mit Schweiss und Muskelkraft zur eigenen Trainingshalle «Schürwies»

Grosses Geschütz fährt auf, an diesem verregneten Herbsttag: In Innervollikon bei Egg starteten am Samstag die Bauarbeiten für die neue Trainingshalle Schürwies. Geschäftiges Treiben, Bagger graben erste Löcher, ein Traktor mit Hebebühne rollt an, überall wuseln Bauarbeiter in Regenjacken herum.