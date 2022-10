Klein und Gross rennen bei Wald um die Wette

In Ried oberhalb von Wald fand am Samstag der 15. «Panorama Lauf» statt. 334 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Ausschreibung des vom Skiclub am Bachtel organisierten Laufevents. «Diese Anzahl ist aufgrund der Wetterbedingungen mehr als erfreulich und blieb gegenüber früheren Jahren konstant», teilt das Organisationskomitee in einem Communiqué mit.

Um 13.30 starteten die Jüngsten. 21 Kinder rannten mit einem Elternteil, Verwandten oder Bekannten in der Kategorie «MuKi/VaKi» auf der 330 Meter langen Strecke einmal in einem grossen Bogen um das Schulhaus Ried herum.

Auch die älteren Kinder sowie die Erwachsenen trotzten dem Regen und kämpften um jede Sekunde, um jeden Platz. «Die Körper überhitzten kaum, da genügend Wasser von oben kam», heisst es weiter im Schreiben.

Bei den Frauen war Petra Kurikova vom Impuls Triathlon Club Bülach die Tagesschnellste und erhielt aufgrund eines neuen Streckenrekordes, den sie im vergangenen Jahr bereits verbessert hatte, eine Prämie. Bei den Männern durfte Armin Flückiger vom SC Diemberg und TV Oerlikon auf die höchste Stufe des Podestes, schreiben die Veranstalter.

Magenbrot für die Kinder

Während sich die Teilnehmenden der Hauptkategorie durch die nassen Verhältnisse kämpften, durften sich die Kinder bei der Rangverkündigung etwas aufwärmen. Jedes Kind durfte einen Preis und einen Sack Magenbrot entgegennehmen.

Für die Älteren gab es etwas für das leibliche Wohl aus der Region. Für Spannung sorgte auch die traditionelle Verlosung von diversen gesponserten Preisen. Der Hauptpreis war ein Fahrrad.

Das Organisationskomitee blickt auf einen gelungenen Anlass zurück: «Es gab viele zufriedene und fröhliche Gesichter. Die grosse Teilnehmerzahl motiviert das Organisationskomitee für weitere Durchführungen». (jeh)

Der 16. «Panorama Lauf Bachtel» findet am Samstag, 7. Oktober 2023, statt.