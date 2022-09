«Peter Reber sagte mir, es sei ihm oft zu aggressiv»

Ihr Song «Motivé» war im Sommer die Nummer 1 in den Schweizer Charts. Auf Tiktok wurden mehr als 13’000 Videos damit produziert – so viele wie noch mit keinem Mundartsong. Warum feiern junge Menschen Ihre neue Musik so sehr?

Xen: Ich sag es jetzt mal frech: Wir sind einfach cool. So kleine «Shipis» aus Dietikon denken oft, dass sie niemand sind. Sie haben sich geduckt und schlecht geredet. Viele hatten Mühe mit dem Kulturschock, da sie aus Kosovo kamen und in der Schweiz aufwuchsen. Und wir waren die, die gesagt haben: Hey Man, es geht. Alles isch cool Bro.