Schlechtes Wetter und gute Stimmung am Pfäffikerseelauf

Mit dem Pfäffikerseelauf ist am Sonntag die Züri-Lauf-Cup-Saison zu Ende gegangen. War diese Post-Corona-Kampagne oft von schönem Wetter geprägt, waren die Bedingungen beim Abschluss allerdings garstig. Davon liessen sich die total 1013 Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen, die in den 28 Kategorien an den Start gegangen waren, freilich nicht zurückbinden.