Zwischen Zucker, Tierhaaren und Gesichtspeelings

Das erste Mal in der Arbeitswelt – Für Schüler und Schülerinnen der zweiten Sekundarschule Turbenthal-Wildberg und Wila sah der Donnerstag anders aus als sonst. Sie haben die Möglichkeit erhalten, in zwei unterschiedlichen Betrieben jeweils einen Halbtag zu verbringen.



Informationen aus erster Hand sollen für die kommende Berufsorientierung und Lehrstellensuche motivieren und unterstützen. Wer noch gar nicht weiss, wo es ihn in Zukunft hin verschlagen wird, kann sich so ein Bild verschaffen.