Männerchor Pfäffikon singt «The Wellerman»

Das Lied «The Wellerman» oder «Soon may the Welleman come» ist ein altes Seemannslied. 2021 wurde es von Nathan Evans neu interpretiert und stürmte in vielen Ländern die Charts. In der Schweiz belegte das Lied den ersten Platz der Schweizer Jahreshitparade 2021.

«Auch der Männerchor Pfäffikon wurde von diesem Sea-Shanty mitgerissen. Zusammen im Takt die maskuline Melodie zu singen, verband die Sänger zu einer Mannschaft», so die Chor-Verantwortlichen.

Schon bald die Idee herangewachsen, dieses Lied für die Sänger und das Publikum in Form eines Musikvideos zu verewigen. Im Sommer produzierte der Chor das Video in Eigenregie am Pfäffiker Seequai und stellt es seither seinen Zuhörern zur Verfügung, in der Hoffnung, dass diese ebenso viel Freude am Lied finden, wie die Männerchörler.