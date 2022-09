Ein Film über das Sterben feiert das Leben

«Meine Lebenszeit ist am 18. August 2022 abgelaufen. Bruder Tod geleitete mich nach drüben». Diese Worte richtete Robert Widmer-Demuth post-mortem via Todesanzeige an die «lieben Zeitgenossinnen». Der Mitte August an Krebs verstorbene 77-Jährige war in Wetzikon bekannt: Er engagierte sich lokal-politisch, beispielsweise bei der Einführung einer 30-Zone an seinem Robenhauser Wohnort.