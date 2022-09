Immer weniger Putzkräfte, immer mehr Studierte

Für die stark steigenden Personalkosten beim Bund macht die SVP nun aber nicht nur die steigenden Löhne verantwortlich, sondern eine bemerkenswerte Verschiebung: Obwohl immer mehr Leute für den Bund arbeiten, nimmt die Zahl derjenigen, die in den untersten Lohnklassen eingestuft sind, immer mehr ab. Dafür wächst die Zahl der gut und sehr gut verdienenden Bundesangestellten.

Mehr Stellen im Hochlohn-Bereich

In einem neuen Positionspapier der SVP heisst es dazu, nicht nur sei der Durchschnittslohn der Bundesverwaltung im letzten Jahrzehnt «markant um beinahe 10 Prozent gestiegen». Auch der Anteil der Bundesangestellten in den höheren Lohnklassen sei stark «überproportional um 21 bis 28 Prozent» gewachsen.

Auf Nachfrage präzisiert das Eidgenössische Personalamt diese Zahlen. Der Durchschnittslohn sei nicht um 10, sondern um 6,5 Prozent gestiegen, sagt der Sprecher des Personalamts, Janand Jagtap.

Aufgeschlüsselt nach Lohnklassen, sieht es so aus: In der Kategorie mit Jahreslöhnen von rund 63’000 bis 110’000 Franken nahmen Vollzeitstellen um 7 Prozent ab. In den Lohnklassen von 110’000 Franken aufwärts gab es demgegenüber eine Zunahme von 25 Prozent.